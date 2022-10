Alex Di Giorgio | Ballando 22 ottobre 2022 video e gallery

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nella terza puntata dicon le Stelledi stasera, 22, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dal nuotatoreDie dal ballerino Moreno Porcu. La coppia ha ballato un Samba sulle note del celebre brano L’ombelico del mondo di Jovanotti.Di: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un samba abbastanza energico, ma non esente da difetti e che a tratti ha messo in luce le grosse differenze tra ballerino e allievo. Il voto totale della coppia è stato di 30 punti. A voi il ...

Ema Stokholma " Angelo Madonia; Gabriel Garko " Giada Lini; Enrico Montesano " Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini " Veera Kinnunen; Dario Cassini " Lucrezia Lando;Di" Moreno Porcu; Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sono una delle grandissime novità di Ballando con le stelle 2022. C'è grande attesa per stasera.La seconda puntata di Ballando con le Stelle ha generato malcontenti. In primis Alberto Matano che, nel corso della serata, si è arrabbiato parecchio per ...