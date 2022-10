Tutti contro Berlusconi amico di Putin

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Le uscite di Silvio, prontamente registrate da una talpa interna e poi diffuse attraverso l’agenzia di stampa La Presse, continuano a essere un’ombra consistente sul governo che verrà, nonostante il rituale delle consultazioni al Quirinale e la tranquillità ostentata a cui credono in pochi. Gli audio deliranti dicon gli elogi acontinuano a essere un’ombra consistente sul governo che verrà Nel centrodestra non si placa la caccia all’infedele come se la gravità consistesse nell’averlo diffuso e non nelle parole pronunciate. Di “atto irresponsabile e infedele” parla Matteo Salvini e la neocapogruppo Licia Ronzulli definiva “criminale” la manina dei deputati “che hanno fatto uscire l’audio” con una mossa “incredibile, vergognosa, spregiudicata”. Sulla stessa linea anche Isabella Rauti, di Fratelli d’Italia, ...