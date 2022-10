The Fabelmans è la meravigliosa confessione di Steven Spielberg

PANORAMICA Regia Sceneggiatura Interpretazioni Fotografia Montaggio Colonna sonora Sommarioè prodigioso: l'autobiografia di celluloide di Steven Spielberg è un coming of age miracoloso per limpidezza e commozione, con l'amore per il cinema chiamato a stemperare con dolcezza ...Dopo Toronto e Lione il nuovo film del regista di E. T. arriva alla Festa del Cinema di Roma, ecco la nostra ...La nostra recensione di The Fabelmans, commovente film autobiografico di Steven Spielberg disponibile dal 22 dicembre nelle sale italiane.The Fabelmans di Steven Spielberg, interpretato da Paul Dano, Michelle Williams, Seth Rogen e Gabriel LaBelle, al cinema dal 22 dicembre ...