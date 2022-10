Tagliate fuori dal mondo L' incredibile caso delle Shetland

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lesonodal. Sulle isole al largo della Scozia sonouso da alcune ore telefoni, Internet e computer a causa di un blackout provocato dall'interruzione del cavo sottomarino che le collega alla terraferma. Non gonfiano Facebook, Twitter e i social network. Non si può neppure telefonare. Sul corre la fibra ottica e le comunicazioni. Secondo le prime indagini effettuate sembra che quel cavo strategico, poggiato sui fondali del Mare del Nord, sia stato misteriosamente tagliato. La polizia ha lanciato l'allerta e sta cercando di rassicurare i residenti, dicendo loro che potrebbero essere ancora in grado di chiamare il 999, il numero di emergenza nel Regno Unito, anche senza segnale. Le persone vengono avvertite di non tentare di effettuare chiamate non urgenti e di ...