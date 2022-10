Rai2 | Elisa Isoardi anticipa alle 14 | Federico Quaranta traina Domenica Dribbling

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Vorrei Dirti Cherimescola le carte dellapomeriggio. Con lo scopo di risollevarne le sorti (ancorate ad uno share di poco più del 2%), Vorrei Dirti Che. Da23 ottobre, l’emotainment on the road, condotto da, inizierà14. A seguire la replica - con contenuti inediti – de Il Provinciale. Il programma di, che aveva ottenuto risultati superiori a Vorrei Dirti Che (3,6% l’ultima su, 18.5% l’ultima su Rai1) e andrà in onda in prima visione il sabato sulla rete ammiraglia, si sposta dunque15. La nuova collocazione è un passo avanti per Vorrei Dirti Che: ora si troverà ad “iniziare alla pari” con i principali competitor e a ...

