Questo non è uno squalo «vissuto più di 80 milioni di anni fa»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il 16 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato il video di un lungo pesce ripreso in un fondale marino. Le immagini sono accompagnate datesto, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «GIAPPONE – Nel Paese è stato scoperto unopreistoricopiù di 80difa». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto di analisi è reale, ma non mostra unopreistorico scoperto in Giappone epiù di 80difa. Il pesce del filmato è un esemplare didal collare (anche noto come Chlamydoselachus anguineus) che vive nelle acque oceaniche dell’Atlantico e del Pacifico, per la maggior parte del tempo in profondità ...