La Gazzetta dello Sport

Divocke Stefano Pioli nell'ultimo periodo si sono guardati negli occhi, hanno parlato a tu per tu nell'ufficio dell'allenatore e hanno imboccato la stessa strada. Il giocatore quella che, dopo ..., Pobega, Adli, de Ketelaere sono buoni giocatori, non calciatori per far numero legale. Sento ... chi è costuila mia ignoranza. E chi è Lukaku oggi È ancora quello che in due anni ... Origi, scusate il ritardo. Divock prepara un debutto da protagonista