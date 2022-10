Minaccia il suicidio per più di 30 ore | salvato dai vigili del fuoco

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ilrimanendo per oltre 30 ore appeso alla grata di un raccordo stradale. È quanto accaduto a Napoli, sul tratto sopraelevato che congiunge i due quartieri di Vomero e Pianura. L’uomo, un 48enne del posto, è rimasto sospeso per oltre una giornata: dalla notte di mercoledì fino a tutta la mattinata di giovedì. L'articolo proviene da Inews24.it.

Mentre l'esercito di Kiev si dice preoccupato dalla 'crescente' dell'offensiva del ... Ileconomico non aiuterà l'Ucraina. Mi aspetto un grande dibattito al Consiglio europeo'. e.m.E' stato convinto a desistere dal gettarsi nel vuoto il 48enne che da ieri mattina era rimasto in bilico su un cavalcavia a Napoli. L'uomo è stato soccorso e trasferito nell'Ospedale del Mare della ...L'intervento della polizia - volanti e Commissariato Lambrate - è stato provvidenziale per salvargli la vita In preda allo sconforto ha detto addio all'anziano padre e alla sorella ed è andato incontr ...E' stato convinto a desistere dal gettarsi nel vuoto il 48enne che da ieri mattina era rimasto in bilico su un cavalcavia a Napoli. L'uomo è stato soccorso e trasferito nell'Ospedale del Mare della ci ...