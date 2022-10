Meteo | tornano le piogge | le regioni colpite nel weekend

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La situazionesulla penisola italiana rischia di essere stravolta in queste ore. Infatti lesono pronte a tornare nel fine settimana. Continua a variare la situazionesulla penisola. In queste ore l’anticiclone africano potrebbe prendersi una pausa dall’Italia, lasciando spazio al ritorno delle: cosa sta succedendo. Lesono pronte a L'articolo proviene da Inews24.it.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, a Busalla, la Festa d'Autunno e la Sagra della Trofia di ... In caso di maltempo o allerta, la Festa d'Autunno sarà rimandata al successivo weekend del 29 ...Tante nubi ma più asciutto ilsul resto del Nord mentre non accadrà nulla al Centro - Sud e sulle Isole Maggiori ben protette dall'anticiclone e con un clima tardo estivo. Le massime, infatti, ...La situazione meteo sulla penisola italiana rischia di essere stravolta in queste ore. Infatti le piogge sono pronte a tornare nel fine settimana.Caltanissetta, meteo per Venerdì 21 Ottobre 2022. Generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 12 e 23°C ...