Iran | ucciso 17enne Vpn bloccati

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I I Sarebbero 12.500 gli arrestati e 244 i manifestanti uccisi in un mese di rivolta in. La maggior parte giovanissimi, come ilAbolfazl Adinezadeh, colpito dal fuoco L'articolo proviene da il manifesto.

22.40,Bbc: adolescenteda polizia Le forze di sicurezza iraniane avrebberoun adolescente sparandogli con un fucile a bruciapelo nella città di Mashhad. Abolfazl Adinezadeh, 17 anni, l'8 ...... 'L'insalata è durata di più' l'atleta che ha gareggiato senza velo Elnaz Rekabi torna in: ...appunti di diritto per passare l'esame - Il commento della prof 'Che arte' TERZO CONNAZIONALE...Aumenta il numero delle vittime minorenni uccise dalle forze di sicurezza in Iran nell’ambito della repressione delle proteste che vanno avanti da settimane nel Paese in seguito all’omicidio della 22e ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...