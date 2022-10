(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ilcon glidi6-3 6-0, sfida valevole per ididel torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Il carrarino lascia solo tre giochi al malcapitato colombiano. Notevoli i passi avanti soprattutto con il servizio, grazie a cui riesce ad annullare egregiamente tutte e sette le palle break offerte. Per il carrarino è la terza semiconsecutiva sul circuito, tutte ottenute sul veloce. Di seguito ilcon gli scambi più significativi ed i momenti più importanti della partita. SportFace.

SPORTFACE.IT

...monitorerà lo scontro di ottavi di finale trae Galan. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con news, approfondimenti edal ...Glidel match tra Lorenzoe Laslo Djere , valevole per il secondo turno del torneo Atp di Napoli 2022 , in cui l'azzurro si è imposto con il punteggio di 7 - 5 6 - 3. Ora ai quarti di ... Highlights Musetti-Galan 6-3 6-0: quarti di finale Atp Napoli 2022 (VIDEO) VIDEO - Gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valevole per il secondo turno del torneo Atp di Napoli 2022 ...Highlights Musetti-Auger Aliassime 2-6 3-6 Atp Firenze 2022 (VIDEO). Musetti esce sconfitto dalla semifinale contro Aliassime che si guadagna un posto in finale contro Wolf.