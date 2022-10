Harry trova il suo vero padre. Spuntano lettere segrete

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 ottobre 2022)avrebbe ricevuto dellee delle foto che rivelerebbero la vera identità di suo. Le missive sarebbero giunte alla sua villa di Montecito, in California, subito dopo il suo ritorno da Londra dove aveva presenziato ai funerali della Regina Elisabetta. Una coincidenza fatale con le voci messe nuovamente in circolo sul fatto che il Principe non sia figlio di Carlo., Carlo non sarebbe suoA rivelare la presenza di questemisteriose è il magazine Neue Post che scrive anche che Carlo non sarebbe ildi(mentre c’è chi dice di essere il figlio segreto del Re). Sulla questione si discute da anni, il pettegolezzo risale agli anni successivi la morte della Principessa Diana nel 1997. Si diceva ...