Autostrade - Sulla Torino-Milano asfalto con grafene e plastiche riciclate

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il gruppo Astm ha presentato un progetto per rendere l'A4la prima autostrada europea conrealizzato condurecome giocattoli, cassette della frutta o cestini e con il reimpiego del 70% di fresato proveniente dalla pavimentazione esistente. I lavori, per i quali si farà ricorso solo per il 30% a nuovi aggregati, interesseranno la corsia lenta (la più esposta all'usura a causa del transito dei veicoli pesanti) di entrambe le direzioni di marcia per un totale di 250 chilometri.'green'. Per il nuovosarà utilizzata Gipave, una nuova tecnologia - completamente "Made in Italy" - frutto delle attività di ricerca condotte da Iterchimica in collaborazione con G.Eco (gruppo A2A), Università ...

