Atp Napoli 2022 | Berrettini regola Daniel in due set e vola in semifinale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Matteosupera senza troppi problemi l’ostacolo Taroe accede innell’Atp di. Una partita che ha visto l’azzurro assoluto dominatore fin dalle prime battute, con il nipponico che, pur disputando una buona partita senza sfigurare, si deve arrendere senza troppe possibilità di replica: 6-2 6-3 il risultato finale. La partita si apre con il break nel primo game da parte di, subito confermato. La forza dell’azzurro è ancora una volta il servizio (oltre l’80% di prime nel parziale), oltre ad altre soluzioni varie come alcune smorzate degne di nota. Nel settimo gioco arriva, poi, anche il secondo break che vale la possibilità di servire per il set, convertita. IL TABELLONE Il secondo set si apre in maniera speculare al primo, ovvero con il ...

