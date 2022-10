Allenatori | Pioli e Gasp i più bravi secondo gli inglesi FourFourTwo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Bergamo. Pep Guardiola è il miglior allenatore al mondo, dopo di lui Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp, ma tra glidi Serie A dietro a Stefanoche è 5° (per forza, direte voi, ha vinto lo scudetto col Milan), c’è al 23° posto Gian Pieroerini, che precede una serie di illustri colleghi, dietro di lui c’è Luciano Spalletti al 27° posto e più staccati gli altri. La classifica, stilata dalla rivista inglese 4-4-2 “”, riguarda i 50 migliorial mondo e parecchi sono gli italiani in graduatoria: oltre ad Ancelotti e, c’è Antonio Conte al 4° posto, Roberto Mancini è 18° e poi, appunto,erini. Nella motivazione per l’atalantino si cita anche la Champions giocata a San Siro: “Quando un club deve giocare in un campo neutro in ...