Volley | Superlega 2022 2023 | Civitanova rimonta due set e si impone a Trento

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Una grandeda parte della Lubenell’anticipo della quinta giornata di. I campioni d’Italia in carica partono male, ma riescono are due set di svantaggio a. Finisce 2-3 (25-16, 25-20, 22-25, 30-32, 13-15) a favore degli ospiti, che nelle fasi decisive hanno trovato due protagonisti in Gabi Garcia e nel giovane Aleksandar Nikolov. All’Itas Trentino, alla terza sconfitta in campionato, non bastano i 32 punti di uno straordinario Lavia e i 22 di un sempre presente Michieletto.: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LA PARTITA – ...