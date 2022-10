Regno Unito | la lattuga è durata di più di Liz Truss | la scommessa vinta del «Daily Star»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) «Questapuò durare più a lungo di Liz?». Così titolava una diretta su YouTube avviata il 14 ottobre dal quotidiano britannicoin cui era inquadrata unada 60 penny e una foto di. E la risposta è sì, perché la prima ministra si è dimessa, la live è ancora in corso e l’insalata sembra essere ancora in buone condizioni. La trovata della testata inglese nasce a seguito di un articolo dell’Economist, datato 11 ottobre, in cui il giornalista aveva evidenziato come finiti i 10 giorni di lutto nazionale per la morte della Regina Elisabetta II, Lizha avuto il controllo politico per soli 7 giorni. Un lasso di tempo «pari più o meno a quello in cui unasi conserva al supermercato», aveva scritto il ...

