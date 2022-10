Omicidio Laura Ziliani | il racconto delle figlie | «Voleva avvelenarci lei | abbiamo dovuto ucciderla»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) «Eravamo disperati per i tentativi di mia madre di ucciderci e non sapevamo cosa fare. Secondo la nostra idea, mia madre si sentiva bloccata con tredi cui una disabile e l’idea che avevamo era cheliberarsi di noi. E già nell’estate del 2020 iniziammo a pensare al modo in cui risolvere il problema: cioè». Questa la confessione di Silvia Zani, che a maggio dello scorso anno, insieme alla sorella Paola e al fidanzato Mirto Milani, ha ucciso la madre, ex vigilessa di Temù in Vallecamonica (Brescia). I verbaliconfessioni sono stati pubblicati oggi dal Giornale di Brescia, a circa una settimana dall’inizio del processo davanti alla Corte d’Assise. I muffin e il benzodiazepine «Dopo che mia madre aveva mangiato i muffin che le avevamo ...

«Dopo che mia madre aveva mangiato i muffin che le avevamo ...
"Il nostro incubo era quello di essere avvelenati da- si legge nel verbale di Mirto Milani - Perché non abbiamo denunciato Dal nostro punto di vista se i carabinieri avessero scoperto che ..."Eravamo disperati per i tentativi di mia madre di ucciderci e non sapevamo cosa fare". Con questa spiegazione la figlia maggiore di Laura Ziliani confessa l'omicidio. Dopo oltre un anno dall'arresto ..."Se non avessi letto che Mirto si era confidato con il detenuto (il compagno di cella che poi rivelerà tutto agli inquirenti, ndr) io non avrei mai parlato. Nonostante l'ergastolo o chissà che pena, i ...