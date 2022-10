Napoli a Roma per allungare ancora | «2» a 2 | 40

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) - L'undicesima giornata si apre con il match di venerdì sera all'Allianz Stadium: domenica il clou all'Olimpico, con la risposta di Mourinho alla capolista a 2,85. Atalanta favorita con la Lazio, poche speranze per il Monza di Berlusconi e Galliani a San Siro Milano, 20 ottobre 2022 – L'undicesima giornata di Serie A, la quintultima prima dello stop per il Mondiale, si apre venerdì sera all'Allianz Stadium. La Juventus, vicina all'eliminazione dalla Champions League, è in ritardo anche in campionato, ma arriva al match contro l'Empoli dopo la vittoria nel derby. Le quote Snai per la sfida contro i toscani sono nettamente in discesa per la squadra di Allegri, favorita a 1,40, con il pareggio a 4,75 e il colpo dei toscani a 7,75. Sembra una partita aperta a esiti con diversi gol segnati: l'Over è a 1,75, con l'Under a 2, mentre c'è più fiducia nel No Goal a 1,75 che ...