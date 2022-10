L' esopianeta che estrae il ferro si scontra con un elemento atmosferico ancora più pesante

Leggi su notiziepress

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ricercatori di diversi Paesi hanno individuato il bario, l'piùmai trovato, nell'atmosfera di due esopianeti in orbita attorno a stelle esterne al Sistema Solare, una scoperta inaspettata che ha sorpreso gli stessi scienziati. Gli astronomi hanno utilizzato il Very Large Telescope (VLT) dell'European Southern Observatory (ESO) nel deserto di Atacama in Cile per effettuare la scoperta e hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista Astronomy and Astrophisics. Il bario è stato rilevato ad alta quota nelle atmosfere di due pianeti giganti gassosi (WASP-76 b e WASP-121 b), che non sono esopianeti ordinari e sono noti come Giove "ultra-caldo", in quanto hanno dimensini paragonabili a questo pianeta e temperature superficiali estremamente elevate, superiori a 1000 gradi Celsius. Esopianeti con caratteristiche molto esotiche Ciò è ...