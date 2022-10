Gf Vip | Sonia Bruganelli attacca Pamela Prati | «Non hai fatto nulla per aiutare Marco» Bellavia la difende

... in prima serata su Canale 5, torna l'appuntamento con il Grande Fratello2022 . Decima puntata per la settima edizione del reality show con Alfonso Signorini che, insieme aBruganelli ...Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Fin dalle ...Bruganelli, Soleil Sorge , ma anche Barbara D'Urso sono finite sotto le grinfie di Elenoire.Per la showgirl un incontro inaspettato con il VIP con cui ha condiviso grandi emozioni nella Casa di #GFVIP La VIP viene invitata da Alfonso a lasciare la Casa e andare in studio perché sta per incon ...Per la showgirl un incontro inaspettato con il VIP con cui ha condiviso grandi emozioni nella Casa di #GFVIP La VIP viene invitata da Alfonso a lasciare la Casa e andare in studio perché sta per incon ...