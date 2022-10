GF Vip | Nikita svela | “Qualcuno mi fissava mentre mi cambiavo”

Si diceva: Antonino Spinalbese è in un momento grigio al GF. È arrivato alla puntata di lunedì sera in nomination ma convinto di essere dalla parte della ...nuovamente nominato ed ha visto, ...Se per il preferito i voti si dividono, sembra invece chiaro in tutti quale sia ilmeno votato ... I comportamenti di quest'ultima nei confronti diin primis non sono stati particolarmente ...Preferito Grande Fratello Vip 7: Nikita spopola nei sondaggi, chi c'è sul podio alla vigilia della decima puntata.Questa sera, giovedì 20 ottobre torna l’appuntamento in prima serata con il Gf Vip - E nella casa potrebbero esserci nuovi ingressi ...