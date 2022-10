Eurolega 2022 2023 | seconda sconfitta di fila per la Virtus Bologna | netto 90-62 per il Partizan

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Trova la prima vittoria stagionale inche domina la90-62 in una partita a senso unico sin dal primo quarto. Grandi prestazioni di Nunnally e Lessort che mettono a segno rispettivamente 20 e 14 punti , bene anche Andjusic con 14 punti. Male la, sia dalla media distanza che dall’arco (rispettivamente 43% e 22%), che trova laininrimanendo ferma a 2 punti con 1 vittoria e 3 sconfitte. La squadra di Scariolo ritornerà in campo domenica contro Treviso in campionato per poi fare visita giovedì prossimo al Real Madrid nella quinta giornata di. Ilcercherà di trovare lavittoria consecutiva ...

