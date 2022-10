Empoli | De Winter | «Contro la Juve voglio fare bene Ho preso fiducia in queste ultime partite»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Koni De, difensore dell’, ha parlato dellantus e della Serie A sulle colonne di Tuttosport Koni De, difensore dell’, ha parlato dellantus e della Serie A sulle colonne di Tuttosport. Le sue dichiarazioni: RITORNO A TORINO – «Bella. E’ sempre bello giocarela tua… non ex squadra… la tua squadra che ti manda in prestito. E’ una partita molto importante e. Quando è uscito il calendario una delle prime cose che ho fatto è statollare quando avremmo giocatola». GIOCARE IN SERIE A – «. Ho cambiato squadra e livello, più alto della Serie C fatta con la...

