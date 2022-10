Dopo due stagioni la Salernitana ritrova Chiffi | Mazzoleni al var con lo Spezia

Leggi su anteprima24

Salerno – Salernitana-Cremonese, gara in programma sabato con calcio di inizio alle ore 15, è stata affidata a Daniele Perenzoni della sezione di Padova. Sarà la prima in serie A dei granata con il fischietto veneto, il quale vanta sei precedenti con la Cremonese, tutti in serie B: due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Gli assistenti saranno l'internazionale Alessandro Giallatini di Roma e Ciro Carbone di Napoli, il guardalinee che rappresenterà l'Italia ai Mondiali in Qatar. Il quarto ufficiale sarà Luca Massimi di Termoli, chiamato a muoversi tra i tecnici Nicola e Gotti. Al var l'ormai consueta designazione di Paolo Silvio Mazzoleni, coadiuvato dall'assistente Giacomo Paganessi, entrambi di Bergamo.