Secondo il quotidiano spagnolo As, il club inglese sanzionerà '' e non solo con una multa: per il cinque volte Pallone d'Oro possibile anche la mancata convocazione per il match contro il Chelsea. ...Cristiano Ronaldo è sempre un, la spina nel fianco dello United anche quando vince in questa stagione. 'Ce ne occuperemo ... Un ruolo, quello di riserva, chenon ha gradito, come non aveva ... CR7 un caso, rischia la multa per aver lasciato il campo Il fuoriclasse portoghese, non impiegato nella vittoria contro il Tottenham, si è diretto negli spogliatoi prima del 90’: cosa ha detto il tecnico dei Red Devils ...(ANSA) - ROMA, 20 OTT - I rapporti fra Cristiano Ronaldo e il Manchester United restano sempre tesi. Ieri il gesto del portoghese di abbandonare il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi prim ...