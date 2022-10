BRA-DAY 2022 | open day sulla ricostruzione mammaria | visite gratuite alle donne operate al seno

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nel mese dedicato al BRA-DAY, il Professore Francesco D’Andrea Direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica della Federico II di Napoli e Direttore della Breast Unit ha indetto per il 27 ottobre un ‘’Day’’ presso gli ambulatori dell’edificio 5 dell’Università Federico II di Napoli dedicato all’informazione e alla.’’ Ottobre è il mese del BRA-DAY – spiega il Professore Francesco D’Andrea – e noi come chirurghi plastici abbiamo una giornata che è mondiale che richiama l’importanza di quello che è il concetto delladella mammella dopo tumore. Non si può più consentire la cura di una malattia senza garantire la qualità della sopravvivenza. Ed in questo campo è possibile farlo affiancando al chirurgologo un chirurgo plastico, nel ...

