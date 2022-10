Borsa | Milano regina d' Europa +1 | 07% | sprint Saipem e Amplifon

Ladiè trascinata dai titoli energetici , in scia al rialzo del prezzi del greggio. Balzano Saipem , dopo l'aggiudicazione di un maxi - contratto dal valore di circa 4,5 miliardi di ...Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee una giornata piuttosto tranquilla, caratterizzata dalle attese dimissioni della premier britannica Lizz Truss e dal calo oltre le stime delle ...Balzo del gas (+10%) dopo una fase di forti cali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Le trimestrali Usa, in molti casi sopra le ...Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee una giornata piuttosto tranquilla, caratterizzata dalle attese dimissioni della premier britannica Lizz Truss e dal calo oltre le stime delle ...