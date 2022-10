ATP Napoli 2022 | Matteo Berrettini si prende la rivincita su Roberto Carballes Baena e vola ai quarti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ‘La vendetta è un piatto che va servito freddo’, recita un vecchio adagio. Seguito con cura e metodo da, che debutta in maniera vincente nel torneo ATP di; sul cemento della Rotonda Diaz il romano ha la suacon, ‘reo’ di averlo battuto pochi giorni fa al torneo di Firenze, con il punteggio di 6-4 6-2, e affronterà Taro Daniel aidi finale, dimostrando che quella toscana rientra nel campo delle défaillance. In avvio sembrano ripresentarsi gli incubi del match della scorsa settimana: il suo primo turno di battuta è subito laborioso, con una palla break annullata con il servizio. Fortunatamente però il suo colpo primario inizia a salire di colpi, facendosi più propositivo anche in risposta ...

Si ferma già al primo turno l'avventura di Francesco Passaro nel "TennisCup by Banca di Credito Popolare", nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo e del Campo D'Avalos. Il 21enne di ...In un'intervista rilasciata presso il Corriere del Mezzogiorno, il presidente del TC Napoli Riccardo Villari ha ribadito la volontà di voler trasformare la Tennis Napoli Cup in una tappa fissa del cir ...