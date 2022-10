Vuoto d’aria

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) "Sono in metro, cammino, ho voglia di voltarmi e urlare: tacete una buona volta, smettete di parlare vi prego. Penso, coltello, respiro, immagino di tagliare la gola a tutti, il sangue caldo schizza e mi cola sulle dita, va bene, è così che me l’ero figurato; nessuna delusione. In mano ho solo una rivista, la arrotolo e la spacco sulle teste di chi passa”. Bastano queste poche righe per inquadrare l’incendiario e oscuro esordio di Clementine Haenel, giovane scrittrice parigina classe 1992, pubblicata in Francia da Gallimard e arrivata in Italia grazie al coraggioso lavoro della casa editrice indipendente Alter Ego. Si chiama questo agile libello che si legge d’un fiato, scritto con il bisturi in mano, che racconta, attraverso un indefinibile vagabondaggio psicotico, la discesa all’inferno di una ragazza di una ventina d’anni in seguito alla fine di una complicata relazione ...