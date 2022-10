Theo Hernandez | attimi di paura | compagna e figlio in villa durante una rapina

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)per. La suaè statata mentre all’interno erano presenti lae ildi grandeper la famiglia di. Nella serata di ieri, infatti, una banda di malviventi ha fatto irruzione intorno alle 21 nella casa dell’esterno francese di Cassano Magnango per svaligiarla. Il terzino del Milan, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, in quel momento non era in casa ma inerano presenti sia laZoe Cristofoli, sia ildi soli sei mesiJunior. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi sono riusciti a portar via dall’abitazione un ricco ...

I ladri sono entrati nella villa del difensore del Milana Cassano Magnago, in provincia di Varese. È successo martedì sera, quando il calciatore non era presente in casa: c'erano invece la compagna Zoe Cristofoli e il figlio di appena sei ..., svaligiata la sua casa Grande paura per: una banda di malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione a Cassano Magnago (in provincia di Varese) dove abita il difensore ...VARESE. Ladri nella villa del difensore del Milan Theo Hernandez a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Ieri sera (18 ottobre) una banda di malviventi ha svaligiato l'abitazione del calciatore del ...Momenti di puro terrore quelli vissuti dal calciatore del Milan Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli, da poco diventati genitori di un maschietto, il piccolo Theo Jr. Nella serata di ieri ...