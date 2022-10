Serie C | paura in Gelbison-Monterosi | Sorrentino finisce in ospedale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Attimi di apprensione durante il match del Girone C diC tradisputato ieri. Come infatti si legge su tutto.com, l’attaccante della squadra campana Lorenzo, dopo uno scontro di gioco, è uscito dal campo in barella e trasportato in ambulanza all’Umberto I di Nocera Inferiore per controlli: l’ufficio stampa del club ha comunicato che si è procurato una ferita all’arcata sopraccigliare sinistra, trattata dai sanitari con 15 punti di sutura. SportFace.