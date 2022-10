“Scatta la denuncia” | Tina Cipollari esagera e finisce nei guai VIDEO

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’opinionista di Uomini e Donne non é stata fermata in tempo e ora potrebbere laera senza freni…arrabbiata Direttanews.com 19 10 22 (Twitter)Stavoltahato e rischia grosso. Lo studio di Uomini e Donne è abituato a tremare durante le sfuriate dell’opinionista ma qualcosa nelle ultime puntate ha fatto degenerare la situazione. L’opinionista è seduta accanto a Gianni Sperti, nelle file dei tronisti. Laquest’anno è in grande forma e non risparmia le sue critiche a nessuno. Ormai conosce bene i meccanismi del programma e non digerisce alcune (presunte) prese per i fondelli. Fino a qualche tempo fa, nel suo mirino c’era unicamente Gemma ...