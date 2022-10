Sabatini | “Leao ti fa a pezzi | porca miseria Ma io voto Kvaratskhelia”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Walter, ex direttore sportivo di tante squadre in Serie A, ha parlato di Rafaele Khvichama non soltanto

però ha anche fatto le carte al campionato, esaltando in particolare Kvaratskhelia del Napoli: 'ti fa a pezzi, porca miseria. Ma il georgiano è cattivo, determinante, di impatto. Io ...Dopo aver incensato Spalletti (e Giuntoli), l'ex ds tra le altre di Roma, Lazio, Bologna, Palermo e Salernitana,dice la sua sul paragone tra Kvaratskhelia e: 'ti fa a pezzi, porca ..."Leao ti fa a pezzi, porca miseria. Ma il georgiano è cattivo, determinante, di impatto. Io voto per Kvara" ha sottolineato l'ex ds della Salernitana ...Il Milan di Stefano Pioli cerca con continuità per continuare l'ottimo percorso in campionato e approfittare degli scontri diretti tra Roma-Napoli e Atalanta-Lazio. Sabato 22 ottobre alle ore 18:00, a ...