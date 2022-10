RoFF 17 | presentato Jazz Set | un tributo alla nostra miglior canzone d’autore

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)Set è statoFesta del Cinema di Roma, lungometraggio che tributa lacon il racconto di Lino Patruno Ilnon è un genere lontano dall’Italia, come comunemente si crede. Anzi. Ilè stato inventato dai siciliani. Inizia così, con il racconto di Lino Patruno, ospite d’eccezione di questo lungometraggio dedicato all’incontro tra la musica cantautorale italiana e il, per mostrare cosa può succedere a unapopolare – la più bella, la più nota – riletta dal linguaggio, quindi completamente ad improvvisazione.Set è statoFesta del Cinema di Roma ...

