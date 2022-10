Piazza Affari in negativo | bene i petroliferi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Seduta negativa oggi per, in attesa delle decisioni della Fed sul possibile aumento dei tassi di interesse. Fari puntati anche sull’inflazione e sulle mosse dell’Unione Europea relative ai rincari dell’energia. Domani e dopodomani si terrà il Consiglio Ue che dovrà decidere se dare il via libera o no al piano della Commissione per riformare il mercato Ttf, introdurre un price cap dinamico sul gas e avere stoccaggi comuni obbligatori di metano per il prossimo inverno. Secondo Pierre Veyrett, analista tecnico di ActivTrades, se non ci saranno cambiamenti significativi nei fondamentali e negli indici azionari, “la ripresa del trend ribassista delle azioni rimarrà lo scenario più probabile”. Il Ftse Mib perde lo 0,22% a 21.472,11 punti. In leggero calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che viaggia tuttavia nell’orbita dei 235 ...