Inflazione | lieve revisione al ribasso per l’Eurozona | a settembre +9 | 9% Record nelle Repubbliche baltiche e in Ungheria

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’si è attestata al 9,9% nell’area dell’euro, dal 9,1% di agosto. Lo ha comunicato Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione europea, limando la stima flash del 10% diffusa a fine. A trainare il caro prezzi resta l’energia, in crescita del 40,7% (+38,6% ad agosto): depurato dall’energia il tasso si ferma al 6,4%. Nel settore degli alimenti la crescita dei prezzi è stata dell’11,8%, +10,1% per il tabacco. Per l’intera Ue l’è stata ancora superiore: 10,9%, dal 10,1% di agosto. Tra i singoli Paesi, tassi più alti nei Baltici con l’Estonia che registra unaal 24,1%, Lituania al 22,5% e Lettonia al 22%. Segue l’a +20,7%. L’in Italia aè stata invece del 9,4%. L'articolo ...

