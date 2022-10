Geni | una guida per capire quando contano nei tumori femminili

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Si fa presto a dire DNA. Se è vero che le mutazioni genetiche possono caratterizzare il rischio di sviluppare un tumore a carico dell’apparatotale femminile (utero, ovaie, cervice uterina, vulva e vagina) è altrettanto importante sapere che secondo le ultime ricerche le mutazioni genetiche causano il 15-20% per cento deidell’ovaio, il 3% deidell’utero (o endometriale) e il 5 -10% deial seno. Raccapezzarsi in questo dedalo, fatto di sigle e di percentuali, non è però semplice. Per questo può essere di grande aiuto lache Acto-Onlus mette a disposizione, dedicata proprio ai Test genetici per le donne con predisposizione ereditaria al tumore. Il documento non serve solo a individuare iche “”, ma anche a ...