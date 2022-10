Covid | i familiari delle vittime a Mattarella | Ci aiuti a rompere il silenzio

Dire

... nucleimonoparentali e nuclei composti da una sola persona, è stato già integrato nell'... a causa dell'emergenza sanitaria da- 19, il termine di sei mesi concesso ai beneficiari per ...... e non in albergo, perché aveva paura del'. Ma cosa si vuole dimostrare, o meglio insinuare ... Anche qui si rivela una volontà persecutoria nei confronti di Becciu e dei suoi: quali ... Comitato familiari vittime Covid: "Commissioni d'inchiesta per abbandono e cure sbagliate" Le sue denunce sono costate il carcere a diversi boss della ‘ndrangheta e viveva sotto scorta con la famiglia in Piemonte, fino alla revoca di oggi ..."La Giunta regionale dell'Umbria destina ulteriori 1,610 milioni di euro per garantire a un più ampio numero di nuclei familiari aventi diritto di beneficiare dei contributi pubblici a fondo perduto p ...