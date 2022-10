Contro l' aborto Ddl Gasparri | caos in Parlamento | cosa dice davvero

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il senatore di Forza Italia Maurizioha depositato un disegno di legge che punta a modificare l'articolo 1 del Cocivile: il testo ha l'obiettivo di riconoscere la capacità giuridica del concepito. Secondo l'attuale Cocivile infatti l'acquisizione della capacità giuridica avviene “dal momento della nascita”, cioè che i diritti che l'ordinamento italiano riconosce a favore del nascituro sono “subordinati all'evento della nascita”. Il contenuto del disegno di legge non è ancora disponibile, ma sul sito del Senato è segnalato l'avvenuto deposito del testo dal titolo “Modifica dell'articolo 1 del cocivile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito”. In sostanza, riconoscere la capacità giuridica al concepito comporta che i diritti si acquisiscono già all'atto del concepimento ...

... soprattutto considerate le politiche regionali già adottate per ostacolare l'accesso all'Ivg, la partecipazione di esponenti del nuovo Parlamento italiano a movimentil'e il rischio, ...Un vero e propriosenso dal momento in cui la destra in campagna elettorale aveva messo in chiaro che non si sarebbe occupata di 'gender' ecome la sinistra, in quanto non questioni ...Il Collettivo Zona Fucsia ribadisce di nuovo totale preoccupazione e indignazione di fronte alle due proposte di legge del senatore di Forza Italia Gasparri, che sono sfacciatamente di stampo ...Nel primo giorno di legislatura, la destra ha già ripresentato tre ddl contro il diritto all’aborto. La prima proposta, presentata dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, prevede il riconosci ...