Berlusconi | l’europarlamentare estone | È ora che vada in pensione | dice sciocchezze

...lui doveva tenere in piedi non solo le sue aspirazioni ma'... Qualeche dava di matto fra Cencelli e la Quisisana, Meloni ... Vincente per lui che daagli Esteri ci starà ...... con il governo di Silvio. Inoltre, Giorgia Meloni è ... dunque, non resta che aspettare'inizio del mandato che le sarà ... Per il politico e giornalista italiano,dal 2014, ...