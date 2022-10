Arte e scienza | un kit per la sopravvivenza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Repairing the Present è un titolo quanto mai appropriato per cartografare il tempo presente. È il nome di un programma di residenze internazionali, promosse da S+T+Arts (Science + Technology + L'articolo proviene da il manifesto.

Questa rivoluzione civile nacque nella Firenze del Quattrocento, in cui i Medici regnavano e finanziavano e in cuisi saldavano nell'emblematica messa a punto della prospettiva ...Qual è il miglior libro su studi e ricerche della costruzione delle gallerie È L'del ... Dove si trovano i manuali e guide didelle costruzioni Il consiglio è di dare un'occhiata alla ...Giovedì 20 ottobre in edicola con il quotidiano il primo titolo della rassegna diretta da Franco Cardini. Una profonda rivoluzione civile nata nella Firenze del Quattrocento. Il culto della bellezza e ...Roma, 18 ott. (askanews) - Uno spettacolo che unisce colonne sonore a performance sul ghiaccio: è "Cinema on Ice", lo show, presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, che si terrà ...