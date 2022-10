Ucraina | sindaco Kiev | ' tre impiegati morti in attacco a infrastruttura'

(Di martedì 18 ottobre 2022), 18 ott. (Adnkronos/Dpa) - Gli attacchi russi di oggi contro infrastrutture critiche dihanno causato la morte di tre. Lo ha reso noto ilVitali Klitschko. Da stamattina in alcune zone della capitalesono interrotte le forniture di energia e acqua a causa dei bombardamenti russi. Anche altre regioni ucraine, tra cui Mykolaiv e Kharkiv, sono state oggetto di bombardamenti, attacchi aerei e droni kamikaze. Le forze russe hanno intensificato gli attacchi contro obiettivi civili, come le centrali elettriche, dall'inizio della scorsa settimana. Un portavoce dell'autorità di protezione civile aha affermato che più di 70 persone sono state uccise e più di 240 ferite a livello nazionale dal 10 ottobre. Un totale di oltre 380 edifici sono stati ...

Sky Tg24

