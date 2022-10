L'Eco di Bergamo

Alla fine saranno le basse percentuali aie le numerose palle perse. La squadra è già a ... Gli Angels stentano a trovare la via del canestro nonostante buonicostruiti nel pitturato. ...Piano con gli euforici consensi per la Mascio dopo le due gare vinte. D'accordo i successi con Roma e Latina, ma entrambi sono stati blindati unicamente nelle battute finali. E l'esperienza insegna ... Tiri liberi sul basket orobico: Mascio, si vince ma servono accorgimenti; BB14, un flop che rientra nella logica Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...SempreDino vedrai che il goal di Hall di ieri pomeriggio darà cmq una svolta, ho visto tutto i ragazzi felici e compatti a fine gara! Oltre ad Andrejs Gražulis (autore del canestro che allo scadere ha ...