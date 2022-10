Terzo Polo | Calenda | ' tensione con Renzi? Notizia inventata' **

L'imbarazzo di Calenda: 'Ha fatto un passo indietro'. Letta sbotta: 'Provocazioni e attacchi insopportabili, problemi anche coi Cinque ...Alle consultazioni con il capo dello Stato Sergio Matterella per ilci andrà Carlo Calenda, insieme ai capigruppo a alla presidente di Iv, Teresa Bellanova. Matteo Renzi, dunque, non salirà al Colle. 'Io parlerò in aula', spiega il leader di Italia Viva che ...Terzo Polo, Renzi non sarà in Quirinale durante le consultazioni: il rappresentante della colazione sarà Calenda con capigruppo e Bellanova.(LaPresse) "Non c'è nessun accordo per tenerli fuori dalla vicepresidenza. C'è il rispetto di regole della democrazia. A Palazzo Madama il Terzo ...