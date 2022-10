Roma-Napoli vietata ai residenti in Campania Biglietti in vendita

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 ottobre 2022) Indiaiin. Di seguito Il comunicato pubblicato dalsul sito ufficiale per l’annuncio. Saranno in, a partire da oggi, martedì 18 ottobre 2022 alle ore 17:00, iper, 11esima giornata di Serie A in programma domenica 23 ottobre 2022 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Ladei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: Come da restrizione Prefettizia, vige il divieto di acquisto perin, compresi i fidelizzati Come da disposizioni del GOS, vige laesclusiva su canale ...