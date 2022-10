Open House | relazioni aperte su Real Time | puntate e coppie

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 18 ottobre 2022)(il titolo originale è: The Great Sex Experiment) è un nuovo programma di, in onda da martedì 11 ottobre. I protagonisti di questo show sonodi fidanzate che, in una villa di lusso accompagnate dalla dottoressa Lori Beth Bisbey, desiderano intraprendere nuove esperienze sessuali e per capire se avere una relazione aperta possa riuscire a fortificare il loro legame. Ogni martedì, a partire dalle ore 24, viene proposto un nuovo episodio della durata di circa 50 minuti. Per il momento, è stata prodotta una sola stagione che si compone di sei episodi. Chi è Lori Beth Bisbey Tra i protagonisti assoluti di...