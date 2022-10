Napoli | dal rinnovo di un big al desiderio di partenza di un ex top player | “Lo chiedeva da quattro anni”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nonostante l’addio dei big, ilquest’anno ha una squadra di primo livello con i calciatori azzurri che stanno dando il massimo per cercare di far felici i propri tifosi e portare in Campania almeno un titolo. A fare la differenza, fino a questo momento, è stato senza dubbio Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro, come L'articolo

Napolike.it

Non segna eppure disegna, è incredibile come Stanislav Lobotka sia diventato la matita silenziosa del. Uno di quelli che i tifosi faticano a inquadrare, attratti dai gol,dribbling, arma fatale e tormentata, dall'ovvio che, per fortuna, non sempre è oppio. Non a caso Pier Paolo Pasolini ...Dall'altro lato, però, va sottolineata una Roma sparagnina, che con minimo sforzo prende tre punti pesanti da Genova e il quarto posto, a - 4capolista (e prossimo avversario). A ... Cosa fare a Napoli nella settimana dal 17 al 20 ottobre 2022, i nostri consigli Per evitare l'invasione di tavolini selvaggi a Napoli, sarà utilizzata una vernice apposita per delimitare il suolo ...Con la maglia azzurra il centrocampista firmerà un contratto fino al 2027 con opzione sul 2028 e guadagnerà 2.5 milioni di euro più bonus.