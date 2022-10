Mazzette all’Isis per continuare la produzione in Siria | il colosso francese delle costruzioni Lafarge condannato a pagare 778 milioni

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il, sussidiaria della società quotata svizzera Holcim, offrì supporto materiale ed economico allo Stato Islamico negli anni in cui il gruppo terroristico controllava ampie fette di territorio ine Iraq. Così, davanti a un tribunale di New York ha deciso di dichiararsi colpevole di favoreggiamento verso il Califfato avendo deciso, dopo l’esplosione della guerra civilena nel 2011, di mantenere aperta la propria fabbrica inversandoalle Bandiere Nere dell’allora autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Una decisione che, con il patteggiamento di oggi, gli costerà 778di dollari: si tratta dell’importo più grande mai pagato da una società ...

Il Fatto Quotidiano

...8 milioni di dollari alle autorita' statunitensi, che avevano avviato un procedimento penale per il suo coinvolgimento in un giro diper poter continuare a tenere aperta una ......'epoca legati a doppio filo'Fsb russo. Anche il ... con dirigenti che si arricchivano cone intimidazioni, compravano ... nome di guerra del terrorista dell'Cezar Tokhosashvili, ... Mazzette all’Isis per continuare la produzione in Siria, il colosso francese delle costruzioni Lafarge…