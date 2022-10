Letta | no opposizione di comodo | mai più un ' caso - La Russa'

... sulle vicepresidenze di Camera e Senato Renzi e Calenda fatti fuori dall'accordo- Conte Il ... E anche su una agenda diseria e costruttiva ad un governo che ha promesso grandi cose ...Non si deve più ripetere un caso - La Russa, serve una "forte" e non "di comodo". Lo ha detto Enricoparlando ai senatori del Pd. "Il Governo parte con una leaderhsip molto marcata, quella di Meloni, che ha trattato in maniera anche ...Roma, 18 ott. (askanews) - 'In questo momento noi dobbiamo far partire l'opposizione, facendo sì che il contributo di tutti sia valorizzato. E ...Ai partiti dell’opposizione spettano diversi posti di rappresentanza all ... la cui nomina non arriverà però ora (venerdì Letta convocherà la direzione che aprirà il percorso congressuale).